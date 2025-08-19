Место отдыха закрыли: 22-летний баскетболист утонул на водохранилище

В США утонул 22-летний баскетболист студенческой команды Денг Майар. С другом он отдыхал на водохранилище – после инцидента место отдыха закрыли.

О происшествии сообщил портал FOX 13.

Майар был форвардом баскетбольного клуба «Омаха Маверикс». В минувшую субботу он отдыхал на водохранилище Блэкридж в штате Юта.

Молодые люди купались, как вдруг начали тонуть. Друг спортсмена смог добраться до берега, но потом вернулся за Майаром, но спасти не получилось. Тело позже достали подводные роботы.

Место отдыха закрыли на следующий день. Следователи выясняют обстоятельства смерти спортсмена.

