Местные жители все еще не отошли от шока: для убийцы девочки под Ростовом потребовали смертной казни

В Ростовской области прошли похороны девятилетней девочки, которая была убита в середине мая. По подозрению в совершении преступления задержали водителя эвакуатора. Местные жители, побывавшие на траурной церемонии, пожелали смертной казни для мужчины, передает телеканал «Царьград».

Похороны состоялись еще 19 мая, в воскресенье. Попрощаться с ребенком пришли более тысячи человек. Некоторые из них потребовали самого строгого наказания для предполагаемого убийцы. По мнению людей, в данном случае необходимо принять кардинальные меры.

«Отдайте его родственникам! Что ни день, то ужасные новости. Необходимо ввести смертную казнь. Давно пора не сажать их, а за смерть пусть заплатят смертью», — сказала один из мужчин.

Ранее тетя убитой под Ростовом девочки заявила, что ее племянница была хорошо воспитана. По словам женщины, школьница не могла сесть в машину к незнакомцу самостоятельно.