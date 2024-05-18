«Домашняя была — ангелочек»: тетя убитой под Ростовом девочки рассказала о своей племяннице

Тетя убитой под Ростовом восьмилетней девочки Ольга Шарникова рассказала, что ее племянница не могла самостоятельно сесть в машину к незнакомцу. По ее словам, школьница была хорошо воспитана и никогда не бегала в одиночку.

Родственники девочки сразу вышли на ее поиски, как только узнали о пропаже. Сначала они направились к аптеке, где были камеры видеонаблюдения — увидели, что ребенок пошел в магазин, вернулся и повернул на свою улицу. За ней следовал эвакуатор.

«Она ласковая, домашняя была — ангелочек», — охарактеризовала племянницу Ольга Шарникова в разговоре с РЕН ТВ.

На записи видеокамеры одного из соседних домов было видно, как девочка сидит в машине. Ее тетя назвала ложными разговоры о том, что ребенок мог знать своего убийцу. Женщина добавила, что племянница опасалась незнакомых людей.

Напомним, тело несовершеннолетней было найдено в лесу со следами удушья. Девочка вышла из дома и отправилась за хлебом. По пути она и повстречала белый эвакуатор, за рулем которого был 25-летний мужчина. Подвергался ли ребенок насилию перед убийством — правоохранителям еще предстоит выяснить. Подозреваемый задержан.