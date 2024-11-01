«Меня трясет»: Катя Лель рассказала, как пережила землетрясение

Российская певица Катя Лель рассказала, что пережила землетрясение в Египте. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Артистка призналась, что столкнулась с жутким природным явлением во время отдыха вместе с дочерью Эмилией в Шарм-эль-Шейхе. Она уточнила, что ЧП произошло утром 31 октября.

«Сегодня в 7:34 утра проснулась от грохота и тряски. Я не понимала, почему меня трясет. Это глюк какой-то или что...Оказывается, было землетрясение магнитудой 4,1. Произошло оно в Египте. Эпицентр подземного толчка находился в Красном море на глубине 6 км: в 97 км от Хургады и всего в 9 км от Шарм-эль-Шейха», - поделилась исполнительница.

Знаменитость подчеркнула, что благодарна судьбе за то, что с ней и ее наследницей все в порядке.

«Пусть ваш отдых завершится максимально спокойно и позитивно», «Представляю, как вы сильно испугались», «Какое счастье, что с вами все в порядке», — поддержали Лель фанаты в комментариях.

Ранее Катя Лель оправдалась за ложь об инопланетянах на полиграфе.