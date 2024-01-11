«Мерзавец»: Рудковская прошлась по блогеру Косенко, бросившему младенца в сугроб

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала скандал вокруг блогера Сергея Косенко, опубликовавшего видео, как бросает грудного ребенка в сугроб. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

По мнению многодетной Рудковской, поступок блогера можно расценивать как действие отморозка.

«Какой же Косенко мерзавец, а. Уже не просто хайпожор-блогер, а буквально отмороженный человек, ему до звания треш-стримера пара шагов осталось. Вот уж воистину, хочешь стать знаменитым — обязательно станешь, вопрос, каким путем. Возбуждением уголовного дела, например», — высказалась жена Евгения Плющенко.

Продюсер также отметила, что не верит словам Косенко о том, что опубликованный ролик был постановочным. Она также исключила вариант того, что вспыхнувший скандал является «прогревом» перед очередным онлайн-курсом блогера.

«А дальше что будет, не дай бог, сухой лед?», — добавила Рудковская.

Ранее стало известно, что ребенка блогера Сергея Косенко, снявшего видео с двухмесячным сыном, бросив его в сугроб, проверил врач.