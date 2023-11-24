Мертвая пенсионерка сутки пролежала на улице

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту смерти 60-летней женщины в селе Ангелово в подмосковном Красногорске. Тело пожилой россиянки лежало на улице без одежды, передает РЕН ТВ.

Труп женщины обнаружили случайные прохожие, когда проходили мимо ее дома. Оно лежало на участке в нескольких метрах от крыльца. Люди сообщили об увиденном правоохранителям. Через некоторое время стражи порядка прибыли на место и осмотрели тело — на нем не было признаков насильственной смерти. Рядом с трупом лежала одежда.

В ходе выяснения обстоятельств случившегося выяснилось, что женщина скончалась еще сутки назад. Что стало причиной ее смерти, пока неизвестно. Для установления этого труп жительницы подмосковного села направили в морг на экспертизу.

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