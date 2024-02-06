Мэр Нижнего Тагила об избиении 11-летней девочки: «Рядовое событие, банальная история»

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев назвал избиение 11-летней девочки «рядовым событием». Он отметил, что историю «раздули», хотя она является «банальной». Об этом сообщает «Между строк».

По данным источника, Пинаев пообщался со старшеклассниками и ответил на интересующие их вопросы. В ходе беседы он затронул тему нанесения побоев ребенку. По его мнению, в подобном нет ничего страшного, ведь он сам, будучи подростком, дрался в школе. Также он подчеркнул, что об этом стали говорить из-за социальных сетей, в которых распространилось видео.

«Социальные сети — это помойка, которую свет не видывал. Рядовое событие, мы в школе дрались каждый день. Каждый день с фингалом приходили домой. Отец еще подзатыльников надает. Это банальная история», - сказал мэр.

Владислав Пинаев уточнил, что в данном случае не было национального вопроса. Это, по его словам, был обычный школьный конфликт, который раскрутили украинские комментаторы.

Напомним, что девочку избили 29 января в Нижнем Тагиле. Увечья ей наносили двое мигрантов, пока их мама снимала это на видео.

Ранее в Башкирии группа подростков жестоко избила потерявшего сознание мужчину.