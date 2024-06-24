«Мер безопасности не было»: в парке во время экстрим-шоу на детей упал огненный канат

В Свердловской области во время триал-шоу канат с огнем оборвался и улетел в зрителей, среди которых были дети. Присутствовавшая на мероприятии жительница рассказала 360.ru, что несколько людей получили ожоги, понадобилась скорая помощь.

По данным источника, все произошло на празднике по случаю дня рождения Среднеуральского медеплавильного завода. 23 июня перед посетителями парка дворца культуры выступили участники экстремального шоу из Екатеринбурга. Один из номеров предполагал прыжки на велосипеде через горящий канат. В какой-то момент трос оборвался и отскочил в зрителей.

«Канат, по всей видимости, прогорел, порвался и полетел в толпу зрителей, среди которых было большинство детей. Несколько человек получили ожоги», — поделилась очевидица.

Сама женщина стояла с сыном на противоположной стороне, поэтому они ожоги не получили. Но некоторым помощь понадобилась.

«На выходе с территории праздника туда заехала скорая, родители одного из детей вызвали ее», — пояснила она.

Другая жительница заявила, что на мероприятии не было медиков и пожарных. По ее словам, один ребенок получил ожоги.

«Попало за шиворот мальчику, волосы немного подпалило и ожог остался. После того, как канат отлетел, охрана начала уводить подальше людей, и рядом встал охранник. До этого никаких мер безопасности не было», — рассказала она.

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