Мэр Белогорска Мелюков запустил новость о закрытии единственного в городе клуба

Мэр Белогорска Станислав Мелюков сообщил о закрытии единственного в городе клуба. Напомним, накануне в городских группах стало распространяться видео из заведения, где проходили конкурсы на раздевание.

Мелюков не думал, что на еженедельной планерке придется обсуждать «пикантные подробности вечерней жизни города», но пришлось. Мэр сообщил в своем Telegram-канале, что по факту случившегося началось разбирательство, оно привело к тому, что руководство клуба добровольно решило закрыться до окончания проверки, а ведущий уволился из заведения.

Также известно, что соответствующая проверка началась в полиции: руководство клуба и ведущий, а также участницы конкурса могут быть привлечены к административной ответственности.

«Руководство клуба полностью признало вину за инцидент и взяло на себя ответственность за вышедший из-под контроля конкурс», - говорится в сообщении градоначальника.

Ранее сообщалось, что в отношении клуба, где прошла «голая» вечеринка блогера Насти Ивлеевой, подали очередной иск. Активист из Тюмени потребовал возместить ему моральный ущерб.