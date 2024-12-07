«Меня просто трясет»: на «Мисс Россия — 2022» Анну Линникову напал таксист
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Модель и обладательница титула «Мисс Россия — 2022» Анна Линникова рассказала в социальных сетях, что подверглась нападению в такси. На девушку во время поездки набросился водитель.
По словам Анны, мужчина с самого начала агрессивно себя вел. После он перешел от слов к делу и схватил клиентку. Однако ни чем серьезным для Линниковой это не закончилось.
Несмотря на случившееся, транспортная компания сняла с модели деньги за поездку. Анна написала, что служба поддержки ответила ей в духе: «бывает».
«Я не грубила никому, ничего. Я такой теперь скандал учиню. Меня просто трясет», — поделилась девушка.
Кроме того, Линникова обратилась к компании-перевозчику. Она пообещала обратиться в суд, чтобы добиться выплаты моральной компенсации.
Ранее в Подмосковье водитель такси избил участника СВО. Пострадавший боец рассказал о случившемся журналистам.