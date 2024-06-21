Менеджер ВШЭ обвинила участника «Битвы экстрасенсов» Левина в мошенничестве

Сотрудница Высшей школы экономики подала заявление в полицию, обвинив в мошенничестве победителя 22 сезона «Битвы экстрасенсов» Максима Левина, сообщает Пятый канал со ссылкой на собственный источник.

По данным телеканала, менеджер ВШЭ нашла в Telegram страницу Левина после того, как знакомые рассказали, что он якобы может провести «экстракционную диагностику». Собеседник потерпевшей попросил за свои услуги около 13 тысяч рублей.

На последующие от клиентки вопросы потомственный колдун, как пишет канал, «не смог дать внятных ответов», но предложил общение по видеосвязи - уже за 18 тысяч рублей. Тогда женщина допустила, что ее хотят обмануть, прекратила общение и обратилась в полицию. По данному факту проводится проверка.

Как отмечает Пятый канал, Максим Левин «давно связан с криминалом»: в 2021 году после победы в шоу он был осужден на три года за мошенничество. Отсидев срок, Левин вновь пришел на проект, и даже дошел до финала, хотя зрители и просили выгнать его.

Ранее сообщалось, что победитель «Битвы экстрасенсов» Александр Шепс оказался замешан в мошенничестве. Москвичка Дарья обвинила его в мошенничестве после того, как ее обманули на сумму более 170 тысяч рублей. По словам потерпевшей, в апреле, после череды неудач, она нашла в Сети якобы официальный сайт Шепса, однако связались с ней только в следующем месяце.

Представившийся помощником Шепса сотрудник сайта рассказал девушке, что снятие проклятия, висящего над ней, пройдет в три этапа. Сперва нужно перевести предоплату в 20 тысяч рублей, затем пройти обряд очищения за 84 тысячи рублей. Заподозрила неладное Дарья на третьем этапе и отказалась платить, а вместо этого обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.