Победитель «Битвы экстрасенсов» Александр Шепс оказался замешан в мошенничестве

Мошенники от имени Александра Шепса обманули москвичку на 100 тысяч рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Жительница Москвы Дарья в апреле решила, что череда неудач в ее жизни явно неспроста — девушка нашла в Сети якобы официальный сайт победителя 14 сезона «Битвы экстрасенсов» Александра Шепса. Она оставила заявку, однако связались с ней только в мае.

Специалист, представившийся помощником Шепса, сразу заявил, что на Дарье проклятие, снятие которого проходит в три этапа. Сначала девушку попросили перевести предоплату в размере 20 тысяч рублей, а после провели обряд очищения за 84 тысячи рублей.

Третий этап предполагал перевод на сумму 178 тысяч рублей, однако платить Дарья больше не захотела. Она обратилась в полицию с заявлением на мошенников. Сейчас розыском преступников занимаются правоохранители.

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