Мемориальная плита жертвам Великой Отечественной войны придавила насмерть девочку в Коми

Уголовное дело возбудили в Прилузском районе Республики Коми по факту гибели девочки после падения на нее мемориальной плиты, сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Несчастный случай произошел 7 июля в одном из населенных пунктов Прилузского района возле местного клуба. На семилетнюю девочку упала мемориальная плита памятника погибшим в Великой Отечественной войне. Девочка получила открытую черепно-мозговую травму, она скончалась на месте.

В ходе проверки установлено, что объект был установлен на средства местных жителей с субсидированием из республиканского бюджета и посвящен землякам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

«В ходе возведения указанного объекта ответственные лица администрации сельского поселения ненадлежащим образом исполняли свои обязанности по осуществлению контроля за соблюдением требований безопасности, что привело к тяжким последствиям», - говорится в заявлении СК.

В связи с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). В рамках расследования назначены судебно-медицинская и строительная экспертизы.

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