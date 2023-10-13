Медсестра совратила женатого пациента и потребовала 10 миллионов за молчание

Медсестра совратила пациента, пока тот лежал в одной из столичных больниц. А, как только мужчину выписали, девушка начала его шантажировать. Она пригрозила рассказать обо всем его жене, если тот не заплатит десять миллионов рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

42-летний житель Москвы попал в отделении урологии, и, пока врачи занимались лечением его мочеполового органа, одна из медсестер предложила альтернативный метод. Пациент быстро пошел на поправку и в день выписки заявил девушке, что останется с женой.

В свою очередь, медсестра попросила денежное вознаграждение за молчание. Она успела заснять их связь на камеру и грозилась показать интимные кадры его супруге.

Мужчина сильно испугался и перевел ей 100 тысяч рублей. Однако девушка посчитала эту сумму недостаточной и потребовала десять миллионов. Тогда бывший пациент обратился за помощью полицейских. Отмечается, что жена москвича пока не знает о его секрете.

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