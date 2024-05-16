Медсестра, отправившая в рейс водителя утонувшего автобуса, рассказала о его состоянии в день ДТП

Медсестра Айнур Мирзаева, которая позволила водителю затонувшего в Петербурге автобуса выйти на работу в день ДТП, призналась, что не знала о его недосыпе. По ее словам, он об этом не говорил, а понять по его внешнему виду это было невозможно. Об этом она рассказала 78.ru.

Мирзаева отметила, что во время осмотра обязательным считается проверить водителя на алкотестере. В случае водителя, который стал виновником аварии, не было ничего, что бы позволило не допустить его к перевозке пассажиров. Он был трезв, а усталость не является причиной.

К тому же, как утверждает медсестра, о том, что не выспался, мужчина ей не рассказал.

«К сожалению, если бы было разрешено, если бы он мне об этом сказал, я бы его не пустила бы на работу», - заявила женщина.

Напомним, что автобус с пассажирами внутри упал в реку в майские праздники. Людей доставали из салона и реанимировали прямо на крыше транспорта. Позже выяснилось, что водителя заставили выйти на рейс после 20-часовой смены.

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