«Врачи не предложили иммуноглобулин»: 33-летняя россиянка умерла от бешенства

Жительница Торжокского района Тверской области заразилась бешенством после укуса дворового пса, которого она периодически подкармливала. Спасти 33-летнюю россиянку не удалось, она умерла несмотря на то, что вовремя обратилась за медицинской помощью.

Как рассказала подруга погибшей, собака не просто укусила за руку, а вцепилось мертвой хваткой в свою жертву. После этого пострадавшая сразу же обратилась в больницу, где ей провели вакцинацию, однако она не помогла.

«Врачи не предложили иммуноглобулин <...> а сделали вакцину», - рассказала собеседница mk.ru.

Состояние девушки начало стремительно ухудшаться, началось слюнотечение, проблемы с легкими, затем она впала в кому и 31 августа скончалась.

По данным Роспотребнадзора, в 2021 году на территории России от бешенства умерли шесть человек, в 2022 году – два человека.

В случае укуса животного медики советуют сразу обратиться в травмпункт, даже если у питомца нет проявлений болезни. Вирус бешенства может содержаться в слюне животного за неделю до начала симптомов.

Ранее в антикафе в центре Москвы енот напал на 16-летнюю девочку. Школьница попросила сотрудников заведения разрешить ей погладить зверька, но животному это не понравилось. В итоге подростку поставили укол от бешенства.