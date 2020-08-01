Медики в зоне СВО провели успешную операцию бойцу, потерявшему 4 литра крови
Боец специальной военной операции из группировки «Днепр» Вооруженных сил РФ был тяжело ранен и потерял четыре литра крови. Однако военным медикам удалось спасти ему жизнь.
Как объяснил РИА Новости медик из зоны СВО с позывным «Питер», у военнослужащего были повреждены подвздошные сосуды, которые собирают кровь в одну нижнюю полувены. Поэтому ранение привело к потере большого количества крови.
«Человек потерял почти четыре литра крови, хотя в организме ее чуть больше, в зависимости от массы, конечно, тела. Но все равно потерять четыре литра крови внутри брюшной полости ― это много. Его спасли, перевязали все сосуды. Стабилизировали, перелили кровь, плазму. Все сделали на совесть», ― сообщил «Питер».
По его словам, раненного бойца транспортировали в Москву. В столице местные врачи были сильно поражены сложностью проведенной операции.
