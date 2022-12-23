Медбрат 10 лет усыплял пациенток и снимал с ними порно

В США 61-летний медбрат Кристофер Ламброс 10 лет усыплял пациенток больницы и насиловал их. При этом весь процесс он снимал на камеру.

12 июня 2012 года Кристофер получил лицензию, позволяющую ему работать в медицинском учреждении, и сразу устроился в больницу Святой Марии в городе Гранд-Джанкшен, штат Колорадо. Кроме того, он трудился в нескольких частных клиниках.

8 июля одна из коллег Ламброса сообщила в полицию о том, что увидела, как медбрат задрал халат пациентке, лежавшей без сознания, и пытался с ней сделать фотографию. При этом его голова была рядом с грудью женщины и гениталиями. Увидев постороннего в палате, Кристофер бросил телефон и прикрыл пациентку халатом.

При допросе сотрудниками правоохранительных органов медбрат полностью отрицал свою вину. Он завил, что коллега не так все поняла, и он просто делал укол в живот от тромбоза. Однако телефон Кристофера все равно изъяли, и содержимое его галереи повергает в шок.

Оказалось, что за годы Ломброс сделала более 700 тысяч фотографий и 65 тысяч часов видео с обнаженными пациентами. Медбрат позировал вместе со своими усыпленными жертвами, а после насиловал их.

Подсчитать точное количество пострадавших от медика-извращенца пока не удалось. Сообщается, что речь идет о тысячах жертвах сексуального насилия. 25 октября Кристофера арестовали, и пока ему предъявлены обвинения в трех эпизодах преступления.

После оглашения всей этой истории на клиники, в которых работал Ламброс, были поданы коллективные иски. Пострадавшие возмущены тем, что администрации медицинских учреждений 10 лет оставались в неведении. Также в заявлениях указано, что руководство закрывало глаза на то, что происходил перерасход лекарств. Кристофер усыплял своих жертв именно препаратами, которые брал на работе.

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