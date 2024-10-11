Мазал дверной глазок фекалиями: почему стрелявший в семейную пару москвич ненавидел своих жертв

52-летний москвич Алексей, расстрелявший гулявшую с собакой семейную пару в подмосковном Долгопрудном, ранее работал с погибшим Юрием Вершковым над общим делом. Но совместный проект прогорел, и мужчина мог пойти на преступление с целью мести.

Россиянин познакомился с будущей жертвой 15 лет назад. Тогда мужчины работали логистами-связующими на энергетическом предприятии. Со временем они разработали план своего проекта, но так его и не реализовали. Оскорбленный коллега винил товарища в провале бизнес-плана, пишет mk.ru.

Следующие несколько лет стали адом для Юрия — бывший коллега начал его преследовать, не оставляя попыток поквитаться. Неадекватный россиянин преследовал детей и жену товарища. Когда супруга погибшего Ирина виделась с подругами, Алексей сверлили их взглядом, ездил за женщинами на велосипеде и говорил в их адрес оскорбления.

По данным издания, еще одной причиной конфликта было место на парковке. Бывшие товарищи постоянно спорили на эту тему, а про скандал знали и другие соседи.

«Это приобрело абсолютно абсурдные формы. Например, Алексей мог замазать дверной глазок квартиры Вершковых собачьими фекалиями», — рассказал один из соседей.

Ирина даже боялась отпускать детей на прогулку. Однажды недоброжелатель порвал куртку сыну Вершковых. Из-за этого у Алексея и Юрия случилась драка.

Вечером 10 октября 40-летняя Ирина и 47-летний Юрий гуляли с собакой. Неожиданно появился человек с оружием, выстреливший в пару пять раз. У мужчины — три огнестрельных ранения, а его супруге удалось убежать. Раненную женщину подобрал случайный таксист и отвез в больницу.

По одной из версий, Алексей был влюблен в Ирину и поэтому преследовал ее и домочадцев женщины.