Был влюблен: появилась новая версия расстрела семейной пары в Подмосковье

Мужчина, расстрелявший гулявшую с собакой семейную пару в подмосковном Долгопрудном, долгое время был влюблен в пострадавшую женщину и преследовал ее.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, стрелок был знаком со своими жертвами с детства.

По словам родственников пострадавшей женщины, с раннего возраста сосед был замкнутый, почти ни с кем не дружил.

При этом в течение последних четырех лет он уже нападал на семейную пару. Однажды ударил сзади по голове своего «соперника».

В настоящее время женщина находится в реанимации, за ее жизнь борются врачи. Ее муж погиб на месте. Нападавший также скончался, его тело нашли недалеко от места преступления. По предварительным данным, он совершил суицид.

У пары трое детей, 10, 14 и 16 лет, две девочки и мальчик, семья считается благополучная.

Напомним, вечером 10 октября 40-летняя Ирина и 47-летний Юрий гуляли с собакой. Неожиданно появился человек с оружием, выстреливший в пару пять раз. У мужчины — три огнестрельных ранения, а его супруге удалось убежать. Раненную женщину подобрал случайный таксист и отвез в больницу.

Ранее сообщалось, что сосед мог устроить жестокую расправу из-за конфликта, связанного с парковочным местом.