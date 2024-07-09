Матери нет и 18 лет: в Ленобласти найден мертвым четырехмесячный ребенок

В Ленобласти устанавливаются обстоятельства смерти четырехмесячного ребенка. Его обнаружили без признаков жизни в квартире мигрантов. Подробности сообщает Фонтанка.

По предварительным данным, скорая помощь приехала на вызов ранним утром. На тот момент мальчик уже был мертв. Видимых следов насилия врачи не обнаружили. Пока точная причина кончины малыша неизвестна.

Источник выяснил, что родителями погибшего ребенка являются мигранты. Отцу 21 год, а матери нет еще и 18 лет. Совершеннолетней она станет через месяц. Есть информация, что мужчина не трудоустроен и находится на территории России с нарушением миграционного законодательства.

На данный момент мигранта доставили в отдел полиции, а маму ребенка — в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

Ранее в Ногинске иностранец лишил жилья многодетную мать и спилил замки в квартире. Уточняется, что женщина является сиротой.