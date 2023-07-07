Мать заживо сгоревшего мальчика в Раменском назвала неожиданных виновников случившегося

В конце мая текущего года в Раменском погиб ребенок. Мальчик заживо сгорел в деревянном сарае, в котором его заперли друзья после ссоры. Мать умершего до сих пор не может отойти от случившегося. Более того, за это время ей удалось найти виновников. По ее словам, ответственность лежит на муниципальных властях. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Издание побеседовало с женщиной и узнало ее позицию. Она заявила, что те постройки, в которых играли дети, в принципе были построены незаконно, но все на это закрывали глаза. Россиянка заверила, что местные на протяжении шести лет требовали, чтобы сараи снесли, но все жалобы были впустую. «Люди занимают свои должности и не выполняют обязанности должным образом, на что-то закрывают глаза, потом происходят вот такие вещи», - поделилась мать погибшего.

Отметим также, что, по словам адвоката пострадавшей стороны, прокуратура прекратила процесс возбуждения уголовного дела по статье «Халатность». При этом официальной версии, отчего именно произошел пожар, в котором погиб ребенок, пока нет.

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