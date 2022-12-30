Мать зарезала двоих малолетних сыновей кухонным ножом во время ритуала вуду

В США женщина убила своих двоих сыновей во время совершения ритуала вуду. Преступницу приговорили к пожизненному заключению.

В феврале 2018 года жительница штата Массачусетс жестоко зарезала кухонным ножом своих малолетних детей. На момент обнаружения трупов ритуал, проводимый женщиной, уже был завершен. Мальчикам было пять и восемь лет. Мать нанесла им около 50-ти ножевых ранений.

Следователи отметили, что после расправы над детьми Латаша Сандерс помыла их тела и уложила в кроватки. Также она начисто убрала место преступления. Орудие убийства – кухонный нож – полиция обнаружила в раковине. Женщина призналась, что смерть детей была необходима для совершения некоего ритуала.

28 декабря состоялось заседание суда в городе Плимут, на котором Латаше Сандерс вынесли приговор. Ей дали два пожизненных срока, а также добавили еще девять лет заключения за запугивание свидетелей.

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