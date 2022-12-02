Мать замуровала родную дочь в бетон и использовала ее в качестве тумбочки

В Аргентине 27-летняя женщина залила тело умершей дочери бетоном и стала использовать ее вместо прикроватной тумбочки.

24 октября в городе Буэнос-Айрес начались поиски маленькой девочки. О пропаже пятилетней дочери по имени Милагрос сообщил ее отец. В ходе расследования полицейские пришли домой к матери ребенка и обнаружили тело в деревянном ящике с бетоном.

Ванеса Алехандра Мансилья уверяет, что не убивала дочь. Она рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что однажды проснулась и обнаружила девочку мертвой. Она испугалась и не знала, что делать, поэтому решила спрятать тело. Она поместила его в деревянный ящик, залила бетоном, а после поставила возле кровати.

По словам близких и друзей семьи, многодетная мать уделяла внимание только двум детям, а Милагрос часто оставалась одна в антисанитарных условиях. Девочка родилась недоношенной и имела множество заболеваний.

На данный момент ведется выяснения всех обстоятельств дела. Дети Ванесы были переданы бабушке по материнской линии, а сама 27-летняя женщина находится под стражей.

Ранее сообщалось, что женщина заманила к себе дочь своей подруги и заставила ее работать проституткой.