Мать заметила кровь: семилетнему мальчику прищемили интимное место во время катания на аттракционе

В Москве семилетнему мальчику понадобилась помощь врачей после того, как он получил интимную травму во время катания на аттракционе. Все произошло в популярном развлекательном парке «Остров мечты». Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, 23 июля мама с ребенком посетили аттракцион «Полет в тоннеле». По словам женщины, ответственный за безопасность сотрудник прижал мальчика к сиденью опускающимся поручнем и прищемил ему интимное место.

Двух минут хватило для того, чтобы у маленького посетителя появилась боль внизу живота. После катания на аттракционе он рассказал, что не может нормально сходить в туалет. В уборной мать решила посмотреть, что случилось с ребенком, и обнаружила кровь. Она вызвала бригаду скорой помощи и сообщила о случившемся сотрудникам, чтобы они передали информацию руководству парка.

Женщина рассказала, что им предложили отвезти ребенка в кресло-каталке и вернули деньги за билет. Но мальчику теперь потребуется помощь врачей. К ситуации подключились сотрудники полиции.

Ранее мы писали о том, как в Челябинской области мужчина разбился насмерть, прокатившись на аттракционе зиплайн. Он представляет собой скоростной спуск по стальному канату – в данном случае важно, чтобы человек был надежно закреплен. Трагедия случилась на Айских притесах днем 14 июля, мужчина сорвался.