В Подмосковье мать задавила 7-летнюю дочку, забыв поставить машину на ручник. Об этом сообщает mk.ru.

37-летняя женщина возвращалась домой со встречи с подругами, куда приезжала с 7-летней дочкой. Припарковывая машину, мать разместила девочку в автокресле рядом с багажником. Пока она доставала с переднего сиденья сумку, иномарка покатилась назад и придавила ребенка. От полученных травм девочка скончалась на месте.

На данный момент проводятся следственные мероприятия. Женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

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