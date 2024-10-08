Опубликовано 08 октября 2024, 13:251 мин.
Мать задавила 7-летнюю дочку, забыв поставить машину на ручник
В Подмосковье мать задавила 7-летнюю дочку, забыв поставить машину на ручник.
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В Подмосковье мать задавила 7-летнюю дочку, забыв поставить машину на ручник. Об этом сообщает mk.ru.
37-летняя женщина возвращалась домой со встречи с подругами, куда приезжала с 7-летней дочкой. Припарковывая машину, мать разместила девочку в автокресле рядом с багажником. Пока она доставала с переднего сиденья сумку, иномарка покатилась назад и придавила ребенка. От полученных травм девочка скончалась на месте.
На данный момент проводятся следственные мероприятия. Женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности.
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