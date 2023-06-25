Двухлетний ребенок выпал из автомобиля во время движения
В Чите двухлетний ребенок выпал из автомобиля на ходу, а мать не заметила его пропажу.
В Чите на дороге автомобилисты обнаружили двухлетнего ребенка. Мальчика госпитализировали в больницу.
По данным регионального МВД, ребенок находился на заднем кресле и внезапно открыл дверь, когда ехал в машине вместе с матерью. Родительница не сразу заметила, что малыш выпал из автомобиля.
Спустя некоторое время мать обратилась в полицию и заявила о пропаже сына. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что ребенок лежит в больнице.
Состояние мальчика медики оценили как удовлетворительное. На данный момент выясняются подробности случившегося. Отмечается, что комиссия по делам несовершеннолетних начнет работать с семьей.
Ранее мы писали, что семилетний мальчик выпал из окна третьего этажа.