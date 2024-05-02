Мать вице-мэра российского города зарубили топором

Мать вице-мэра Урая (ХМАО) Светланы Новоселовой зарубил топором пьяный супруг. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на собственный источник.

«Мать замглавы по финансам Урая Новоселовой убил муж. Он зарубил ее топором. Преступление стало резонансным в Урае», – отметил источник.

С подтверждением информации об убийстве выступили и сотрудники правоохранительных органов. Выяснилось, что ЧП произошло 25 апреля. По предварительной информации, в ходе ссоры мужчина нанес супруге топором по голове и спине.

«Оба были в нетрезвом состоянии. Виновник признался в убийстве, его задержали, возбуждено уголовное дело», – цитирует издание представителя правоохранительных органов.

Персональные данные потерпевших информатор решил не разглашать. СМИ сообщают, что в одном из городских сообществ опубликован пост с соболезнованиями близким женщины, о которых отмечал источник в местной политической среде. При этом подтвердить родственную связь между погибшей россиянкой и главой департамента финансов города к настоящему моменту не удалось.

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