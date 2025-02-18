Мать умершего на Урале футболиста опровергла версию об отравлении

Предварительной причиной смерти двух футболистов из Верхней Пышмы стало отравление. Однако мать одного из них не подтвердила эту версию.

Мать одного из умерших футболистов «ПОЗ-Прогресс» Светлана усомнилась в достоверности этой версии. В разговоре с 360.ru она уточнила, что в СМИ могут написать все, что угодно, не раскрывая каких-либо подробностей.

Также ранее она предположила, что сын мог умереть из-за чрезмерной нагрузки.

Напомним, футболисты умерли во сне после тренировки — у них остановилось сердце. Один из умерших с пяти лет занимался футболом, у него остались жена и трое детей. Руководство команды не комментирует смерть. Объявлен сбор средств для поддержки родных игроков.

По информации в СМИ, причиной смерти спортсменов могли также стать энергетики. При этом проблемы с сердцем были только у 32-летнего спортсмена. Его товарищ по команде был полностью здоров.