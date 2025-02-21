Мать умерла в 34 года, а отца не видели: что известно о семье братьев, издевавшихся над девушками на автомойке

Выяснились подробности о братьях 16 и 20 лет из Каменска-Уральского, которые издевались над девушками на автомойке. Их мать умерла в 34 года, а отца-грузина никогда не видели.

Об этом ИА Регнум сообщили дальние родственники братьев.

Источник раскрыл, что родители мучителей давно умерли, их воспитывала бабушка. Она сейчас в больнице с инфарктом и разговаривать отказалась.

Другой родственник сообщил, что отец у молодых людей был грузином, а мать – русская. Отец умер примерно в 2010 году, матери не стало 8 лет назад, женщина скончалась из-за болезни. После смерти родителей братья переехали к бабушке.

«Я думаю, после смерти матери они пошли по наклонной. Раньше я про них ничего такого и подумать не мог», - сообщил агентству источник.

Он добавил, что старший из братьев увлекался мотокроссом, однажды завоевал первое место в соревнованиях.

Ранее сообщалось, что издевательства над девушками произошло, пока арендовавший автомойку бизнесмен лежал в больнице.