Мать ударила головой об стол младенца

Шестимесячный ребенок из Набережных Челнов был доставлен в реанимацию после того, как мать ударила его об стол.

Как пишет РЕН ТВ, девочка получила черепно-мозговую травму, две трещины на голове и ссадины на лице.

26-летняя женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения, в то время как ее муж был на работе, а она находилась дома с любовником. Женщина рассказала, что ударила свою дочь головой об стол, но слегка. Девочку доставили врачам.

Ребенка перевезли в Казань на лечение, где она сейчас находится в реанимации без сознания. Правоохранительные органы расследуют подробности случившегося.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге спасли мужчину, который прогуливался по крыше одного из домов в шортах и футболке.