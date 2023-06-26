Мать убитого бизнесмена Владимира Маругова возмутилась результатами судебного заседания

Мать убитого владельца «Мясной империи» Владимира Маругова поделилась с телеканалом «360» подробностями жизни сына и мнением по поводу вынесенного приговора.

Женщина сообщила, что врагов у Владимира не было. Он был «интеллигентным, порядочным» человеком, и она уверена, что сына «заказали». Она также добавила, что бизнес Маругова процветал.

Женщина была возмущена приговором в отношении убийцы, она подчеркнула, что будет его обжаловать: «Ну что такое 20 лет для убийцы?»

Напомним, 26 июня в Мособлсуде состоялось заседание по делу Владимира Маругова. Виновным в совершении похищения и убийства «колбасного короля» признали Александра Мавриди.

Виновный принес извинения родственникам бизнесмена и добавил, что совершил преступление не по заказу. Он сказал, что это оказалось «стечение обстоятельств». Мужчина будет отбывать срок в колонии строгого режима.

Владимира Маругова застрелили из арбалета осенью 2020 года.

Ранее мы писали, что в Великобритании 80-летнего мужчину осудили за убийство проститутки 50-летней давности. Вину удалось доказать спустя много лет при помощи современного ДНК-теста.