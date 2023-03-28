Мать спасенной из люка в Выборге девочки до сих пор не может рассказать о смерти ее друга

В Выборге произошла трагедия с двумя детьми. Они гуляли возле люка, а во время игры случайно провалились. Девочку спасли, а 10-летний мальчик умер от обморожения. Мать спасенного ребенка пока не смогла рассказать о смерти ее лучшего друга. Об этом сообщается на сайте 78.ru.

Женщина заявила, что ребята дружили еще с садика. Отмечается, что дочка сейчас находится в терпимом физическом состоянии.

«Про смерть мальчика я ей пока ничего не сказала — это был ее лучший друг. Они катались с горки, он поскользнулся и упал туда, она полезла его спасать», – поделилась мать ребенка.

По ее словам, это был пожарный колодец или люк. По телефону ей сказали, что везут ребенка на скорой в больницу. Родительница отметила, что ее дочку спас подросток, который проходил мимо.

«Скорая забрала ребенка с обморожением, она была в сознании. Очень испугалась, была в шоковом состоянии», – сказала женщина.

Также она постоянно была на связи с мамой погибшего мальчика.

«Я не знаю, кого винить в этой ситуации. Все виноваты: и родители, и дети. Я больше всего виню себя», – сказала родительница.

По ее словам, этот люк уже не менее пяти лет открыт, но все равно туда постоянно все ходят.

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