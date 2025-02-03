Мать собирала деньги на похороны в прямом эфире: в Кузбассе расследуют смерть 2-месячного мальчика

В Кузбассе расследуют смерть 2-месячного мальчика. Его мать начала собирать деньги на похороны на следующий день после смерти ребенка.

Об этом пишет Сибдепо.

Журналисты обратили внимание на комментарии в соцсетях – людей смутило, что женщина рассказывала разные версии гибели малыша. Сначала утверждала, что споткнулась на улице с ребенком, от травм он якобы скончался. Потом начала рассказывать, что сын умер в квартире, не уточняя обстоятельства.

2 января скорая забрала мальчика. 3 и 4 января мать проводила прямые эфиры, во время которых люди переводили денежные средства на похороны. К эфирам присоединялись знакомые женщины – они утверждали, что все было не так, как та рассказывала.

По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело. Издание пишет, что дело расследуется в том числе в отношении матери.

Ранее сообщалось, что в красноярской семье, где умерли четверо детей, скончался пятый. Младенца нашли мертвым в ночь на 2 февраля. Предварительно, он захлебнулся рвотными массами.