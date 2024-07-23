Мать сняла на видео, как душит ребенка из мести мужу

В Свердловской области мать сняла на видео, как душит годовалого сына. Как сообщает Kp.ru, таким образом женщина решила отомстить мужчине. Кадрами заинтересовалась полиция.

По данным источника, все произошло в Каменске-Уральском. В ролике, который распространился в соцсетях, жительница улыбалась и крепко держала малыша за горло. Мальчик был напуган, корчился от боли и кричал. Он пытался убрать мамины руки своими маленькими ручками. Авторы ролика в telegram-канале «Инцидент Каменск-Уральский» отметили, что данный поступок женщины был продиктован местью своему мужу и, вероятно, отцу ребенка. Сообщается, что он ушел к другой.

Данные кадры заинтересовали правоохранителей, которые начали проверку. Как сообщили в полиции региона, уголовное дело находится в производстве территориального ОВД. А начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пояснил, что в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

СМИ пишут, что годовалый ребенок сейчас находится под опекой бабушки. Неизвестно, проверялась ли семья органами опеки.

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