Опубликовано 06 февраля 2024, 16:54
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Мать скончавшегося в 27 лет актера Турутина рассказала о полученной им травме перед смертью
Мать умершего в 27 лет актера Турутина приняла решение рассказать о его травме.
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Перед смертью 27-летний актер Кирилл Турутин получил травму. Он два дня пребывал в коме.
Об этом ИА Регнум рассказала мать Турутина.
Родственники проживали вместе. Смерть сына стала для женщины горем, она не может прийти в себя.
«Он был в коме два дня после травмы», - поделилась женщина и отказалась что-либо еще говорить о смерти сына.
По словам матери Турутина, актер выходил из комы. Однако 18 января он умер, хотя известно об этом стало только сейчас.
Турутин впервые снялся в кино три года назад. Зрители помнят его по ролям в сериалах «Вертинский», «Седьмая симфония» и другим.
Ранее мы писали о его смерти со ссылкой на сообщение Электротеатра Станиславского, где актер играл последние годы. Причина смерти не называлась.