Мать скончавшегося в 27 лет актера Турутина рассказала о полученной им травме перед смертью

Перед смертью 27-летний актер Кирилл Турутин получил травму. Он два дня пребывал в коме.

Об этом ИА Регнум рассказала мать Турутина.

Родственники проживали вместе. Смерть сына стала для женщины горем, она не может прийти в себя.

«Он был в коме два дня после травмы», - поделилась женщина и отказалась что-либо еще говорить о смерти сына.

По словам матери Турутина, актер выходил из комы. Однако 18 января он умер, хотя известно об этом стало только сейчас.

Турутин впервые снялся в кино три года назад. Зрители помнят его по ролям в сериалах «Вертинский», «Седьмая симфония» и другим.

Ранее мы писали о его смерти со ссылкой на сообщение Электротеатра Станиславского, где актер играл последние годы. Причина смерти не называлась.