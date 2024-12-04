Мать скончалась в больнице: в российском хостеле обнаружили труп новорожденного ребенка

В одном из хостелов Читы обнаружили жуткую находку — труп новорожденного малыша. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

В ведомстве уточнили, что в труп малыша обнаружили в читинском хостеле. Его мама скончалась в больнице на следующий день. Причины случившегося не уточняются.

Прокуратура Центрального района города Читы начала проверку обстоятельств обнаружения тела младенца.

«В ходе проверки представители прокуратуры дадут оценку органов системы профилактики, при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», — пояснили в ведомстве.

По информации в СМИ, женщина не стояла на учете по беременности.

Ранее в США 17-летняя мать убила новорожденного сына и вырезала у него сердце. Полиция застала американку в тот момент, когда она пыталась скрыть убийство. Девушка копала могилу на заднем дворе своего дома.