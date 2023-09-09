Мать с пятью детьми съела кексы с марихуаной и попала в больницу

В Москве произошло случайное отравление марихуаной всей семьи, включая пятерых маленьких детей. Мать с детьми была доставлена в токсикологическое отделение.

Как пишет Telegram-канал Shot, инцидент произошел в районе Тёплый Стан. 35-летняя женщина проживает со своими пятью маленькими детьми и 25-летним племянником. После ужина и чаепития всем стало плохо, и женщина вызвала скорую помощь.

Оказалось, что племянник принёс домой несколько наркосодержащих кексов и положил их в холодильник, не предупредив никого о содержимом. Мать и дети съели эти кексы вместе с чаем, ничего не подозревая.

Отмечается, что семью откачали и вернули домой. Племянника задержали, и сейчас полиция ведет работу с ним.

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