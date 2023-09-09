Кишечная инфекция и сальмонелла: что случилось с людьми после употребления еды из доставки

В Санкт-Петербурге 69 человек отравились после употребления пищи Greenbox.

В ходе исследования стало ясно, что люди заболели острой кишечной инфекцией. 44 из 69 человек на данный момент находятся на стационарном лечении, включая одного ребенка. Кроме того, у одного пострадавшего анализ показал бактерии сальмонеллы.

Отмечается, что специалисты проводят отбор сырья и готовой продукции на производстве Greenbox. Она будет направлена в лабораторию на анализ.

Вероятно, опасная продукция была снята с продажи. Деятельность компании Greenbox временно приостановлена, пишет Telegram-канал Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

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