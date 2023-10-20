Мать с Кубани рассказала, как умирала ее дочь от раствора для усыпления животных

Жительница Кубани рассказала о последнем дне жизни 10-месячной малышки, которой медсестра в больнице по ошибке ввела препарат для усыпления животных. Мать девочки подробно описала, что с ней происходило. Об этом сообщает Kp.ru.

По словам женщины, изначально ребенок пострадал, случайно уронив на себя кружку с кипятком. Мама сразу же обработала все раны на теле, но потом, как ответственный родитель, все же перестраховалась и отправилась в больницу.

На приеме хирург сообщил, что беспокоиться не о чем, но все-таки посоветовал поехать в ожоговый центр. Так и сделали. Только уже там мама малышки стала чувствовать дискомфорт. У нее забрали ребенка под предлогом, что нужно обработать раны, и не возвращали около получаса. Потом вышла медик и сообщила, что девочка отходит от наркоза.

«Но не спросили у меня, согласна ли я, чтобы ей вводили снотворное это. Также не спрашивали и вес, записали совсем не верный, хотя это очень важно при расчете дозы лекарств», - поделилась россиянка.

Несмотря на то, что маме хотелось увезти дочь домой, они все-таки остались, чтобы пройти лечение. Уже ночью в палату зашла медсестра со шприцами. В одном из них и был смертельный препарат. Сотрудница делала все без света, с фонариком. Поставила капельницу и ушла. А уже после женщина поняла, что ее малышка не дышит.

Обеспокоенная мать тут же позвала медсестру назад. Та успокоила, сказала, что все в порядке, и отправилась за врачом. Малышку забрали, а затем медик вышел и сказал, что они не смогли реанимировать девочку.

«Нам сказали, что, скорее всего, ребенок задохнулся пищевыми массами. Мне врач сказал, что я неправильно покормила ребенка, посоветовал почитать книгу о младенческой смерти», - призналась собеседница издания.

Но экспертиза показала, что ошибку допустила медсестра, которая просто перепутала препараты. Причем малышку было можно спасти, если бы ошибка была замечена сразу, но этого не произошло.

Ранее врач Николай Чернышук рассказал, как именно сотрудница больницы могла перепутать растворы.