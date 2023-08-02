«Мама не поможет»: камчатский детский лагерь проверят после видео с избиением подростка

Прокуратура, Следственный комитет и Минобразования проверят детский лагерь на Камчатке, где подростки жестоко избили мальчика. Издевательства обидчики сняли на видео, которое позже опубликовали в Сети, пишет Фонтанка.

Описание ролика выложили в интернет другие СМИ. Так, из него следует, что в комнате на территории детского лагеря находились несколько подростков. Один их них лежал связанным на кровати, плакал и звал на помощь. Другие несовершеннолетние хватали его за волосы и били о собственные колени. Кто-то из обидчиков громко говорил жертве: «Мама не поможет».

Позже под видеозаписью появился комментарий некой женщины, которая, как предполагается, является матерью избитого мальчика. Россиянка рассказала пользователям Сети, что совсем недавно ей позвонил заплаканный сын. Он пожаловался на учителя физкультуры и вожатых. По словам несовершеннолетнего, они связали его и избили. Видео издевательств якобы успел снять друг пострадавшего. Он же успел перенаправить его женщине.

Похожий случай произошел в Дзержинском районе Ярославля. Там группа подростков набросилась на ухажера матери одного из них. Несовершеннолетние избили мужчину прямо под камерами видеонаблюдения.