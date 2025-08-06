Мать пропавшей в Сочи 17-летней девушки рассказала о последнем разговоре с ней

17-летняя девушка из Тамбова, пропавшая в Сочи четыре года назад, мечтала переехать в Санкт-Петербург и стать косметологом. Своими планами она делилась с семьей перед злополучной поездкой.

Подробности последнего разговора привела мать девушки.

«У нее были большие планы. Перед отъездом мы обсуждали, что она отучится на медсестру и поедет учиться в Питер. Хотела стать косметологом, ей это очень нравилось», - рассказала женщина сайту aif.ru.

По словам матери, дочь планировала получить водительские права и выучить английский язык. Однако «в один миг все мечты превратились только в мечты», заключила женщина.

Напомним, несовершеннолетняя поехала в Адлер с друзьями после сессии. Там она познакомилась с местным парнем. В один из вечеров девушка пошла с ним купаться, после моря они отправились в душ. К друзьям вернулся только молодой человек – парень утверждал, что они вышли из душа вместе, но куда направилась девушка, ему неизвестно. Согласно официальной версии, россиянка утонула, но ее мама не верит в это.

Ранее сообщалось, что 22-летняя девушка из Перми вернулась из отпуска в Сочи в гробу. Она скончалась после знакомства с парнем в соцсетях.