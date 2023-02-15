«Мы в отчаянии»: мама звезды сериала «Постучись в мою дверь» погибла под завалами в Турции

В последнее время весь мир следит за ситуацией в Турции. 6 февраля стало известно, что в стране произошло сильнейшее землетрясение, в результате которого многие люди остались под завалами. От трагедии не удалось спастись даже родственникам актеров и местных знаменитостей. Так, Чагры Чытанак, звезда сериала «Постучись в мою дверь», почти сразу же сообщил, что его мать находится в числе пострадавших. 14 февраля появились прискорбные новости: женщину не удалось спасти. Об этом информирует издание «КП».

Неделю назад мужчина потерял связь с родительницей и до последнего надеялся на лучшее. Однако вчера супруга Чагры объявила, что пенсионерка погибла под завалом.

«К сожалению, в этой области нет ни одной профессиональной команды. Никто из нас этого не заслужил. Мы в отчаянии», — высказалась возлюбленная актера.

Ранее мы писали о трагедии, которая произошла в Крыму с одной девушкой. Подробности читайте в этой статье.