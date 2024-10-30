Мать покусанного пантерой мальчика намерена лишить его отца родительских прав

Мать покусанного пантерой в цирке мальчика намерена лишить отца родительских прав. По словам женщины, бывший муж забрал ребенка без спроса, хотя определен порядок общения отца с сыном.

Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Сейчас трехлетний мальчик находится под наблюдением врачей. У ребенка отекшие глаза, он с трудом спит на одном боку. Юному пациенту дают антибиотики и делают перевязки.

Мать ребенка обращалась в прокуратуру, возбуждено уголовное дело. В цирке не стали извиняться перед женщиной.

Она тем временем рассказала: согласно решению суда, отец имеет право общаться с сыном в определенное время и в ее присутствии. Мужчина же забрал сына без спроса и отвел в цирк, где ребенка чуть не съел дикий зверь.

Женщина заявила: три года экс-муж нарушает порядок общения и часто забирает ребенка без предупреждения. Она обращалась в органы опеки и к приставам, но там призывают решить вопрос самостоятельно.

Напомним, пантера напала на ребенка в цирке – маленького зрителя госпитализировали с ранами головы. В цирке заявили, что такие животные в их программе не участвуют.