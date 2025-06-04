Мать похищенного на Ярославском вокзале Щепихина узнала о случившемся из СМИ

Мать похищенного на Ярославском вокзале Арега Щепихина узнала о случившемся из СМИ. Об этом сообщает Telegram-канал Осторожно, Москва.

3 июня 2025 года стало известно о похищении мужчины на Ярославском вокзале. Неизвестные протащили Щепихина через вокзал и затолкнули в багажник. Семья потерпевшего узнала о случившемся из СМИ. Его мать выразила надежду, что с сыном все в порядке.

«Я вот сейчас только пришла недавно домой с работы, мне сообщили эту новость о похищении. Я уверена, что все должно быть в порядке», — высказалась женщина.

Как отметили родственники похищенного, у них нет связи с Щепихиным, телефон которого отключен. В крайний раз мать и сын общались 3 июня. На тот момент он не жаловался на угрозы.

Последнее видео предприниматель записал с Ярославского вокзала, чем, вероятно, и выдал себя похитителям.

На данный момент судьба Арега неизвестна.

Ранее сообщалось, что похитители предпринимателя Арега Щепихина представились сотрудниками Росгвардии, которые проводят оперативное мероприятие. Подробности читайте в этой новости.