Были жалобы на неадекватное поведение матери: девочка в Москве подала сигнал о помощи во время съемок репортажа

В Москве девочка из разведенной семьи подала сигнал о помощи во время съемок репортажа для ТВ. Как выяснилось, семья стоит на учете в органах опеки.

Репортаж снимали для программы «Мужское и Женское», героями стала разведенная семья. Женщина воспитывает двоих девочек, но между бывшими супругами встал спор об опеке над 4-летней дочерью.

В репортаже старшая дочь рассказала, что любит мать и благодарна ей за все, однако в тот же момент сделала незаметно для сестры жест о помощи. Она прижала большой палец к ладони и согнула несколько раз.

Зрители, увидев это, начали писать в редакцию программы. В ситуации разбирается Следственный комитет.

Как выяснил Telegram-канал Mash, семья стояла на учете с момента развода. У женщины появился сожитель, но сейчас он в розыске за избиение ее родителей.

Сама же мать двоих детей может срываться на несовершеннолетних и эмоционально нестабильна, говорят врачи. Бывший муж также утверждает, что она бьет дочек и срывается. После одного из таких срывов старшая попала в больницу. Врачи подавали жалобы в опеку – они утверждали, что мать ведет себя неадекватно.

Отец дважды писал в полицию. Мать женщины также рассказывала ему о побоях.

Ранее мы писали о приемной семье в Екатеринбурге, в которой умер шестилетний мальчик. Его опекуншу заподозрили в убийстве: выяснилось, что женщина избивала ребенка и получала деньги после его смерти.