Мать погибшего в «Крокусе» певца заявила, что сына хотели взять в Большой театр

Мать погибшего при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» певца-инвалида Максима Вербенина рассказала, что сына отказались брать в труппу Большого театра из-за коляски. Ее слова приводит «Правмир».

«Максим закончил музыкальное отделение МГПУ, класс академического вокала. В детстве у него голосок был довольно слабенький и слух так себе. А в 13 лет будто открылся какой-то канал, и он запел, да так, что люди замирали, услышав его громовой баритон. <…> Когда был на третьем курсе, комиссия из Большого проводила в университете отбор студентов в труппу театра. Мне тогда честно сказали: «Если бы не коляска, мы бы вашего сына обязательно взяли», — поделилась женщина.

Вербенин потерял возможность ходить из-за спинальной мышечной атрофии. Этот диагноз будущему артисту поставили в полтора года, а с 12 лет он мог передвигаться лишь на коляске. Три года назад музыкант обнаружил, что руки тоже стали слабеть, однако не прекратил заниматься творчеством.

Известно, что 22 марта Максим отправился на концерт группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» в компании своей девушки. Быстро эвакуироваться у инвалида не получилось из-за того, что выходы не были оборудованы пандусами. Террористы выстрелили мужчине в грудь несколько раз, он рухнул из коляски прямо на свою возлюбленную и прикрыл ее. Благодаря этому девушка сумела выжить.

Ранее мы писали, что родные не стали дожидаться выдачи останков Максима Вербенина, погибшего в «Крокус Сити Холле».