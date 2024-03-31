Мать погибшего в «Крокусе» певца-колясочника раскрыла странные совпадения трагичного дня

Мать погибшего при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» певца-инвалида Максима Вербенина рассказала о последних днях жизни сына. В тот день произошло много странных совпадений.

Как пояснила Алена Вербенина, ее сын всегда и везде опаздывал. На концерт группы «Пикник» 22 марта он приехал с девушкой Натальей. Пара пришла туда вовремя, что им не свойственно. Поход на мероприятие был подарком Максима возлюбленной. Он сделал с ней селфи во время поездки на такси к «Крокус Сити Холлу», а после отправил снимок матери.

Мать погибшего вспомнила в разговоре с НТВ, что мужчина в тот день напевал все время песню группы «Пикник» «А движения неловки».

Сам музыкант выступал на сцене «Крокуса» в 2020 году.

Известно, что 22 марта Максим отправился на концерт группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» в компании своей девушки. Быстро эвакуироваться у инвалида не получилось из-за того, что выходы не были оборудованы пандусами. Террористы выстрелили мужчине в грудь несколько раз, он рухнул из коляски прямо на свою возлюбленную и прикрыл ее. Благодаря этому девушка сумела выжить.

Теракт в концертном зале Красногорска «Крокус Сити Холл», совершенный 22 марта 2024 года, уже вошел в историю как один из крупнейших в России после Беслана. В ходе вооруженного нападения погибло более 130 человек, свыше 150 пострадали. Портал «Страсти» собрал истории героев, которые не остались равнодушными и, подвергнув собственную жизнь опасности, сохранили сотни других.