Мать подсадила 9-летнего сына на наркотики,* чтобы мальчик не «ломал ей кайф»

В Новосибирске мать с зависимостью подсадила на запрещенные вещества* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность) своего 9-летнего сына, чтобы он не мешал ей получать «кайф».

Об этом сообщает mk.ru.

Мать-наркоманка* была арестована за склонение несовершеннолетнего к употреблению веществ*, а ее страдающего зависимостью сына отправили под опеку бабушки и дедушки.

Однако взрослые не могли справиться с мальчиком, который постоянно сбегал из дома. За это время у него случилось четыре передозировки. В итоге ребенок оказался в детском доме.

В Сети распространяется видео с мамой и сыном, сделанное водителем такси. Кадры сняты месяц назад. Страшный ролик был впервые опубликован в Telegram-канале Максима Урядова, который активно занимается помощью людям, страдающим наркотической зависимостью.

«После резонанса в сетях, с нами связалось много добровольцев, представителей аппарата по правам ребенка, депутаты и главы администраций. Сейчас решается вопрос, чтобы поместить этого парня в клинику в Москве. Мама выйдет на свободу не скоро. Судя по ее лицу, у нее большой стаж, лет 15 точно», — прокомметировал автор канала.

Он также объяснил, как такие родители обычно подсаживают своих детей.

«Чтобы не ломал кайф, дают немного вещества*. А когда ребенок подсел, они видят его ломки и уже дают из жалости. Судя по этой маме, то у нее явное психиатрическое заболевание. Она не в себе, она в активной фазе употребления», — рассказал Максим.

