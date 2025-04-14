Мать подростка, избившего одноклассницу в Нижних Сергах, выдворят из России

Мать подростка, избившего одноклассницу в школе в Нижних Сергах, выдворят из России. Она обязана покинуть страну после вступления в силу решения суда.

Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Установлено, что 14-летний подросток избил руками и ногами одноклассницу во время перемены. Инцидент произошел осенью 2024 года. Учащийся обвиняется также по статье о покушении на грабеж – жертвой стал 10-летний мальчик. Уголовное дело направили в суд.

Известно, что мать школьника привлечена к административной ответственности. Помимо ненадлежащего воспитания, она привлечена за нарушение миграционного режима. Вид на жительство женщины аннулирован.

Ранее сообщалось, что родители хотят депортации в Таджикистан семьи, чей ребенок взорвал петарду в школе Истры. Известно, что от действий хулигана пострадали 9 учащихся.